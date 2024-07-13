Китай предупредил о симметричном ответе на ограничения США

Лю Пэнъюй предупредил, что если Вашингтон не изменит свой курс, то Пекин не побоится сделать то же самое. Он призвал Соединенные Штаты прекратить дискредитацию и снять «незаконные односторонние санкции». «Если США откажутся изменить курс, Китай не дрогнет и ответит симметрично», — заявил он.