Китай предупредил о симметричном ответе на ограничения США

Он осудил визовые ограничения в отношении нескольких чиновников КНР. Дипломат отметил, что данные ограничительные меры являются грубым нарушением международного права и базовых норм регулирования международных отношений.
Лю Пэнъюй предупредил, что если Вашингтон не изменит свой курс, то Пекин не побоится сделать то же самое. Он призвал Соединенные Штаты прекратить дискредитацию и снять «незаконные односторонние санкции». «Если США откажутся изменить курс, Китай не дрогнет и ответит симметрично», — заявил он.
В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов ввести новые санкции против Китая на фоне обострения ситуации на Украине.