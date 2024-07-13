Президент Чехии рассказал о поставках боеприпасов Украине

После участия в саммите НАТО в Вашингтоне Павел прибыл в пятницу в Хьюстон, где он выступит в политических дебатах, а также встретится с местными политиками и предпринимателями.
В конце июня чешский премьер Петр Фиала сообщил журналистам, что первая партия боеприпасов в рамках чешской инициативы прибыла на Украину, а глава минобороны Яна Чернохова уточнила, что речь идет о поставке с финансовым участием Германии 50 тысяч единиц боеприпасов, а цель инициативы — поставить в 2024 году на Украину полмиллиона боеприпасов.
«Как заявил в Хьюстоне Павел, в рамках чешской инициативы в июле и августе этого года на Украину будет поставлено по 50 тысяч единиц боеприпасов, а с сентября по конец года — от 80 до 100 тысяч единиц боеприпасов ежемесячно», — сообщило агентство.
Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как «чешская инициатива по боеприпасам», впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля этого года. По словам Павела, Чехия идентифицировала в третьих странах полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.
При этом сама Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая подписание меморандумов и координируя логистические аспекты поставок.