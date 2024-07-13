Президент Чехии рассказал о поставках боеприпасов Украине

Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как «чешская инициатива по боеприпасам», впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля этого года. По словам Павела, Чехия идентифицировала в третьих странах полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.