В Минске назвали действия Запада подготовкой к агрессии

Кроме того, ожидается, что уже к концу 2024 года численность польской армии может достичь 220 тысяч человек, а впоследствии Варшава рассчитывает увеличить вооруженные силы до 300 тысяч личного состава с целью создания «самой сильной сухопутной армии Европы». Польский Генштаб также планирует сформировать две новые дивизии и разместить их в восточной части страны, то есть в непосредственной близости к государственной границе Белоруссии.