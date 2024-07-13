В Минске назвали действия Запада подготовкой к агрессии

«Белорусское военно-политичес Минск рассматривает действия коллективного Запада как подготовку к интервенции и предпринимает меры по переоснащению белорусской армии в области превентивного сдерживания с использованием всех средств, заявил советник-посланник посольства Белоруссии в Москве Александр Шпаковский. гой — не имея возможности втягиваться в изнурительную гонку вооружений, принимает решения в области превентивного сдерживания», — заявил Шпаковский.
Он напомнил, что в соответствии с обновленной военной доктриной Белоруссия по-прежнему характеризуется как «миролюбивое государство», а размещение на белорусской территории ядерного оружия Российской Федерации рассматривается как «важное слагаемое превентивного сдерживания потенциальных противников от развязывания вооруженной агрессии».
«При этом Минск считает правомочным применение военной силы в мирное время в целях сдерживания других государств от агрессии против Беларуси и недопущения дестабилизации внутренней обстановки в рамках антикризисного реагирования, а также заявляет о решимости защищать свои национальные интересы и общие интересы стран-членов военно-политических объединений с участием Республики Беларусь с использованием всех средств, находящихся в распоряжении государства», — сказал дипломат.
При этом он сослался на данные из открытых источников, согласно которым с 2015 года военные расходы Польши выросли в четыре раза, c компаниями военно-промышленного комплекса США подписаны контракты на приобретение 500 зарядных модулей для реактивных систем залпового огня HIMARS, 32 истребителей F-35, большой партии вертолетов Apache, 250 танков Abrams, а также ЗРК Patriot. Отдельного внимания заслуживает контракт между Польшей и Южной Кореей на поставки танков и гаубиц, стоимость которого превышает 14 миллиардов долларов.
Кроме того, ожидается, что уже к концу 2024 года численность польской армии может достичь 220 тысяч человек, а впоследствии Варшава рассчитывает увеличить вооруженные силы до 300 тысяч личного состава с целью создания «самой сильной сухопутной армии Европы». Польский Генштаб также планирует сформировать две новые дивизии и разместить их в восточной части страны, то есть в непосредственной близости к государственной границе Белоруссии.