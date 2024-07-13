Ермак допустил снятие НАТО ограничений на удары вглубь России

«До сих пор существуют ограничения по обстрелам [вглубь России]. Разные государства ― участники альянса имеют разные позиции, в частности, относительно ударов по территории РФ. Мои ощущения, что партнеры близки к тому, чтобы согласовать этот вопрос (снятия ограничений на удары вглубь РФ. — Ред.). Думаю, мы получим это решение», ― предположил спикер в эфире телеканала «Рада», его слова цитирует «Интерфакс Украина».