В Иркутской области ЕР выдвинула на выборы 19 участников СВО

ИРКУТСК, 13 июл — РИА Новости. Участники конференции Иркутского регионального отделения политической партии «Единая Россия» выдвинули на муниципальные выборы 19 участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба иркутского отделения ЕР.
В Иркутске состоялась XXVIII конференция Иркутского регионального отделения политической партии «Единая Россия», на которой были выдвинуты кандидаты на предстоящие выборы в органы местного самоуправления.
«На предстоящие выборы “Единая Россия” ведет 19 участников специальной военной операции. Это и действующие депутаты, и те, кто впервые в политике. Кто-то из них сейчас находится на территории региона, кто-то — в зоне СВО, на боевом задании», — говорится в сообщении.
Участник СВО Павел Безденежных от лица сослуживцев поблагодарил региональное отделение партии «Единая Россия» и всех жителей Иркутской области за гуманитарную помощь, постоянное внимание и поддержку, которую они оказывают тем, кто находится на боевом посту.
Секретарь Иркутского регионального отделения «Единой России», губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что партия в последние годы идет в Иркутской области с нарастающим итогом: в 2022 году был получен исторический результат на массовых выборах органов местного самоуправления — уровень поддержки превысил 74%; в 2023 году был достигнут рекордный показатель на выборах в законодательное собрание — 35 мандатов из 45. Он подчеркнул, что кандидаты, которых выдвигает партия, уже подтвердили свою компетентность и доверие со стороны жителей: они прошли предварительное голосование.
В единый день голосования 8 сентября 2024 года в Иркутской области предстоит избрать 18 мэров, 33 главы муниципальных образований первого уровня, 470 депутатов муниципальных дум.