В Иркутской области ЕР выдвинула на выборы 19 участников СВО

Секретарь Иркутского регионального отделения «Единой России», губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что партия в последние годы идет в Иркутской области с нарастающим итогом: в 2022 году был получен исторический результат на массовых выборах органов местного самоуправления — уровень поддержки превысил 74%; в 2023 году был достигнут рекордный показатель на выборах в законодательное собрание — 35 мандатов из 45. Он подчеркнул, что кандидаты, которых выдвигает партия, уже подтвердили свою компетентность и доверие со стороны жителей: они прошли предварительное голосование.