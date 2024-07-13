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ОДКБ отслеживает ситуацию на границе Украины и Белоруссии, заявил постпред

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. ОДКБ постоянно отслеживает ситуацию на границе Украины и Белоруссии, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.

«Естественно, ситуация на границе постоянно отслеживается, но это скорее вопрос к нашим военным коллегам», — сказал Васильев.

Он напомнил, что в ОДКБ работает объединенный штаб, где действует центр кризисного реагирования, который в режиме реального времени следит за развитием ситуации.

В начале июля замначальника генштаба белорусских вооруженных сил Владимир Куприянюк заявлял, что обстановка на границе Белоруссии и Украины остается напряженной, НАТО продолжает наращивать присутствие у западных границ республики.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что силовики «перекрыли» южную и западную границы, чтобы не допустить «оплошность». Ранее начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что обстановка на границе с Украиной непростая, она меняется каждый день, причем не в лучшую сторону. Его слова привела пресс-служба министерства обороны Белоруссии в своем Telegram-канале.