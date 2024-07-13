ОДКБ отслеживает ситуацию на границе Украины и Белоруссии, заявил постпред

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что силовики «перекрыли» южную и западную границы, чтобы не допустить «оплошность». Ранее начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что обстановка на границе с Украиной непростая, она меняется каждый день, причем не в лучшую сторону. Его слова привела пресс-служба министерства обороны Белоруссии в своем Telegram-канале.