ОДКБ отслеживает ситуацию на границе Украины и Белоруссии, заявил постпред

«Естественно, ситуация на границе постоянно отслеживается, но это скорее вопрос к нашим военным коллегам», — сказал Васильев.
Он напомнил, что в ОДКБ работает объединенный штаб, где действует центр кризисного реагирования, который в режиме реального времени следит за развитием ситуации.
В начале июля замначальника генштаба белорусских вооруженных сил Владимир Куприянюк заявлял, что обстановка на границе Белоруссии и Украины остается напряженной, НАТО продолжает наращивать присутствие у западных границ республики.
До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что силовики «перекрыли» южную и западную границы, чтобы не допустить «оплошность». Ранее начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что обстановка на границе с Украиной непростая, она меняется каждый день, причем не в лучшую сторону. Его слова привела пресс-служба министерства обороны Белоруссии в своем Telegram-канале.