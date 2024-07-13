ОДКБ предлагала НАТО диалог о системе безопасности, заявил постпред России

«Мы не закрываемся от диалога и со странами Запада. Неоднократно с российской стороны и со стороны ОДКБ были предложения НАТО начать диалог на предмет нахождения точек соприкосновения по выстраиванию системы безопасности, включая ключевой принцип — чтобы мы не обеспечивали свою безопасность за счет безопасности других. К сожалению, те предложения, которые неоднократно звучали от нас, не нашли встречного желания», — сказал Васильев.
Он подчеркнул, что и Россия, и ОДКБ видят, что НАТО из Североатлантической зоны переходит в зону Азиатско-Тихоокеанского региона.
Постпред также заявил, что ОДКБ видит неприкрытые попытки Запада раскачать ситуацию в кавказском регионе и Иране. В случае дестабилизации ситуации в регионе это будет одна из реальных угроз безопасности для всех государств-членов ОДКБ, добавил Васильев.