Лукашенко: Беларусь готова и в дальнейшем развивать взаимовыгодные контакты с Черногорией

Отношения Беларуси и Черногории основаны на давних и добрых традициях дружбы и духовной близости, отметил глава государства. «В Республике Беларусь искренне симпатизируют народу Черногории и неизменно готовы и в дальнейшем развивать взаимовыгодные контакты на пользу обеих стран, сберегая свои самобытность, традиции и культуру», — говорится в поздравлении.