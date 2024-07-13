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Лукашенко: Беларусь готова и в дальнейшем развивать взаимовыгодные контакты с Черногорией

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Черногории с национальным праздником — Днем государственности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Отношения Беларуси и Черногории основаны на давних и добрых традициях дружбы и духовной близости, отметил глава государства. «В Республике Беларусь искренне симпатизируют народу Черногории и неизменно готовы и в дальнейшем развивать взаимовыгодные контакты на пользу обеих стран, сберегая свои самобытность, традиции и культуру», — говорится в поздравлении.

Президент выразил уверенность, что в современных условиях сохранение партнерского взаимодействия на основе уважения и равноправия является единственным верным путем развития двустороннего сотрудничества, направленного в будущее.

Александр Лукашенко пожелал жителям Черногории мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Лукашенко Александр