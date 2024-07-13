Экс-депутат Рады Олейник счел капитуляцию Украины выходом из конфликта с РФ

«Речь идет о демилитаризации и денацификации. С тех пор ничего не изменилось. Саммиты, которые они проводят, де-факто пытаясь впихнуть всем так называемую “формулу Зеленского”, разработанную для него американскими кураторами, ни о чем. Россия изначально обозначила свою позицию и ее придерживается. Они пытаются играть в словесные игры, но нас не запутать. По завершению холодной войны США не победили, а обманули Россию. Больше такую ошибку мы повторять не намерены», — отметила депутат.