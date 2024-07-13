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Военная операция на Украине, день 871-й

Зеленский после саммита НАТО может посетить Великобританию, пишет The Guardian. Bloomberg объяснило задержки поставок F-16 Украине вопросами по запчастям для них и языковым барьером между обучающимися украинскими пилотами и их зарубежными инструкторами. В Пентагоне заявили, что США не разрешают Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России, однако эта позиция может измениться. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

9:42 Обещанные Украине американские самолеты-истребители F-16 уже устарели для конфликтов с крупными военными державами и вряд ли останутся целы в российском воздушном пространстве. Такое мнение высказал обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс.

9:35 ❗️ Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Ростовской, Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны.

9:28 В ночь на 13 июля ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной Украине части Запорожской области получили повреждения в результате ударов, заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

9:14 Президент Чехии Петр Павел заявил, что западные страны должны убедить Россию в бесперспективности попыток достичь значительных военных успехов на Украине.

9:07 Российские десантники группировки войск «Днепр» «Ланцетом» уничтожили украинскую станцию РЭБ на правом берегу Днепра.

8:55.

8:49 Из-за атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Ростовской области, сообщил губернатор.

8:32 Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

8:25 США не разрешают Украине использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для глубоких ударов по территории России, но это правило может измениться, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

8:11 Задержки в обеспечении Украины истребителями F-16 были связаны с языковым барьером между обучающимися украинскими пилотами и их зарубежными инструкторами, а также с вопросами по запчастям, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

8:03 После саммита НАТО, который прошел в американской столице, Владимир Зеленский собирается посетить Британию, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 871-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.