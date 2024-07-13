Военная операция на Украине, день 871-й

Зеленский после саммита НАТО может посетить Великобританию, пишет The Guardian. Bloomberg объяснило задержки поставок F-16 Украине вопросами по запчастям для них и языковым барьером между обучающимися украинскими пилотами и их зарубежными инструкторами. В Пентагоне заявили, что США не разрешают Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России, однако эта позиция может измениться. «Газета.Ru» ведет хронику событий.