Военная операция на Украине, день 871-й

9:42 Обещанные Украине американские самолеты-истребители F-16 уже устарели для конфликтов с крупными военными державами и вряд ли останутся целы в российском воздушном пространстве. Такое мнение высказал обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс.
9:35 ❗️ Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Ростовской, Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны.
9:28 В ночь на 13 июля ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной Украине части Запорожской области получили повреждения в результате ударов, заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
9:14 Президент Чехии Петр Павел заявил, что западные страны должны убедить Россию в бесперспективности попыток достичь значительных военных успехов на Украине.
9:07 Российские десантники группировки войск «Днепр» «Ланцетом» уничтожили украинскую станцию РЭБ на правом берегу Днепра.
8:55.
8:49 Из-за атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Ростовской области, сообщил губернатор.
8:32 Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
8:25 США не разрешают Украине использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для глубоких ударов по территории России, но это правило может измениться, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
8:11 Задержки в обеспечении Украины истребителями F-16 были связаны с языковым барьером между обучающимися украинскими пилотами и их зарубежными инструкторами, а также с вопросами по запчастям, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
8:03 После саммита НАТО, который прошел в американской столице, Владимир Зеленский собирается посетить Британию, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 871-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.