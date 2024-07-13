Получение предвыборных «подарков» может обойтись избирателям почти в 2 000 евро штрафа

Законодательная инициатива принадлежит группе депутатов правящей партии PAS и предполагает доработку Кодекса о правонарушениях с целью наказания за пассивную коррупцию во время избирательной кампании, накануне выборов или в день выборов. Предлагается, чтобы размер штрафов составил от 25 000 до 37 500 леев (от 1294 до 1 942 евро).
В информационной записке к проекту отмечается, что материалы и предметы предвыборной агитации, оплаченные из избирательного фонда, на которых указаны имя и фамилия кандидата, название политической партии, а также нанесены знаки или символы конкурентов на выборах, не входят в категорию товаров, подпадающих под санкции.
Также не подлежат штрафам плакаты, листовки, открытки, календари, блокноты, иллюстрации, ручки, зажигалки, спичечные коробки, значки, компакт-диски, DVD-диски, USB-носители, вымпелы, флаги, книги, сумки, футболки, шапки, платки, шарфы. Одно условие: стоимость единицы не должна превышать 100 леев.
Законопроект должен пройти второе чтение. Если он будет принят, новые правовые положения вступят в силу со дня публикации в «Официальном вестнике» (Monitorul Oficial).