Получение предвыборных «подарков» может обойтись избирателям почти в 2 000 евро штрафа

В информационной записке к проекту отмечается, что материалы и предметы предвыборной агитации, оплаченные из избирательного фонда, на которых указаны имя и фамилия кандидата, название политической партии, а также нанесены знаки или символы конкурентов на выборах, не входят в категорию товаров, подпадающих под санкции.