Песков пообещал дальнейшее обновление личной страницы Путина на сайте Кремля

Ранее сайт Кремля впервые с 2018 года обновил раздел с биографией президента Путина. Так, в него вошло несколько новых глав, касающихся проведения в 2018 году в России чемпионата мира по футболу, борьбы с коронавирусом, принятия поправок к конституции в 2020 году, специальной военной операции.