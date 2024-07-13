Песков пообещал дальнейшее обновление личной страницы Путина на сайте Кремля

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Личная страница на сайте Кремля, подробно рассказывающая о биографии президента России Владимира Путина, будет и дальше регулярно обновляться. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Конечно, будет», — ответил он на вопрос, будет ли личная страница с биографией Путина регулярно дополняться.
Ранее сайт Кремля впервые с 2018 года обновил раздел с биографией президента Путина. Так, в него вошло несколько новых глав, касающихся проведения в 2018 году в России чемпионата мира по футболу, борьбы с коронавирусом, принятия поправок к конституции в 2020 году, специальной военной операции.