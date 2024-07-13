На Западе сделали тяжелое признание по итогам саммита НАТО

«А вот чего не произошло, так это серьезного стратегического прорыва», — написал он.
Ландсбергис добавил, что ни у кого не было больших ожиданий от саммита. Так, положения принятой декларации были известны еще за несколько месяцев до начала мероприятия.
Политик посетовал, что союзники продолжают отрицать превращение противостояния России и Украины в глобальный стратегический сдвиг и не торопятся предоставить Киеву гарантии безопасности.
Ландсбергис также назвал «самой большой упущенной возможностью» нежелание разрешать Украине наносить удары вглубь России.
Президент Владимир Путин в начале июня заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. По его словам, Россия рассмотрит возможность передачи своего оружия тем регионам, откуда удары можно наносить по чувствительным объектам государств, снабжающих Киев.