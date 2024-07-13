Демешин изучил проблемы с медициной в одном из районов Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Демешин посетил Нанайский район и выслушал жалобы местных жителей на ситуацию в здравоохранении и недообеспечение медицинской помощью. В ходе визита были приняты меры по решению озвученных проблем, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.
В селе Найхин Демешин ознакомился с работой амбулатории, обслуживающей 2357 человек. В здании амбулатории работают фельдшер, стоматолог, лаборант и фельдшер скорой помощи. Врио отметил непригодное состояние текущего здания амбулатории и посетил стройплощадку нового медучреждения, рассчитанного на 50 посещений в смену.
Новая амбулатория, строящаяся взамен старой, будет оснащена современным оборудованием для телемедицинских консультаций. Сдача объекта запланирована на декабрь 2024 года. Однако новое здание не вместит стоматологический кабинет и пункт скорой помощи. В связи с этим стоматологу предоставят помещение в детском доме села Найхин. Заместитель председателя правительства края Евгений Никонов предложил перевести пункт скорой помощи в Троицкую районную больницу, чтобы были соблюдены все нормативные требования.
«Не согласен. Мы работаем с людьми, а не нормативами», — заявил в ответ Демешин.
Также на встрече с жителями прозвучали жалобы на уменьшение числа точек скорой помощи. Эти вопросы предстоит решить на уровне района и краевого министерства здравоохранения.
«Район хороший, мне понравился, люди откровенные, высказали свои целеуказания. Мы с главой района будем их исполнять», — отметил Демешин.
Также обсуждался вопрос обеспечения медработников жильем. Муниципалитет, подчеркнул глава края, может участвовать в программе возведения арендного жилья, и одной из первых стройплощадок может стать территория текущей амбулатории Найхина.