Демешин изучил проблемы с медициной в одном из районов Хабаровского края

Новая амбулатория, строящаяся взамен старой, будет оснащена современным оборудованием для телемедицинских консультаций. Сдача объекта запланирована на декабрь 2024 года. Однако новое здание не вместит стоматологический кабинет и пункт скорой помощи. В связи с этим стоматологу предоставят помещение в детском доме села Найхин. Заместитель председателя правительства края Евгений Никонов предложил перевести пункт скорой помощи в Троицкую районную больницу, чтобы были соблюдены все нормативные требования.