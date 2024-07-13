В США заговорили о господстве России в ключевом регионе

При этом глава государства отмечал, что Россия рассматривает Арктику не как поле геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества. В МИД при этом подчеркнули, что арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия России как самого большого государства в Арктике, при этом Москва остается открытой к сотрудничеству, в том числе с неарктическими государствами.