В США заговорили о господстве России в ключевом регионе

«Арктические возможности России больше не повод для шуток», — предупредил он.
Ставридис отметил, что у президента Владимира Путина самая активная и последовательная арктическая программа. По его словам, Москва расширяет и обновляет свой и без того внушительный ледокольный флот. В частности, он выделил головной патрульный корабль «Иван Папанин», который недавно вышел на первые испытания. Автор подчеркнул, что российские корабли обладают значительным наступательным потенциалом, которого нет у судов НАТО аналогичного класса.
Ставридиса также волнует тот факт, что и Китай начал строить ледоколы.
«В любом случае, новые корабли — это четкий сигнал о том, что Путин и китайский лидер Си Цзиньпин активизируют сотрудничество на заднем дворе НАТО», — заявил экс-главком.
Он утверждает, что в планы двух стран в регионе входит получение ценного тактического опыта, включая совместные операции ударных подводных лодок и расширение российских территориальных претензий на разведку нефти и газа.
Владимир Путин ранее заявлял, что мощный ледокольный флот стал огромным конкурентным преимуществом России в мире. По его словам, это открывает колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, для комплексного обустройства арктических городов и поселков, реализации проектов действительно глобального уровня, для международного сотрудничества со всеми, кто хочет и готов работать с Москвой.
При этом глава государства отмечал, что Россия рассматривает Арктику не как поле геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества. В МИД при этом подчеркнули, что арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия России как самого большого государства в Арктике, при этом Москва остается открытой к сотрудничеству, в том числе с неарктическими государствами.