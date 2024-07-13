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Вениамин Кондратьев поздравил со 106-летием жительницу Кубани, прошедшую ВОВ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил со 106 днём рождения ветерана Великой Отечественной войны Анну Николаеву.

Пожелания имениннице глава региона опубликовал в своём Телеграм-канале.

По словам Кондратьева, Анна Николаева родилась в станице Зассовская Лабинского района, служила в Туапсе, а сейчас живёт в Сочи. В годы ВОВ женщина работала медсестрой в госпитале. Ветеран награждена орденом Отечественной войны II степени и юбилейными медалями. Кроме того, Анна Николаева стала матерью двух дочерей, бабушкой и прабабушкой.

Как рассказал губернатор, однажды боец, выхоженный доблестной кубанкой, пожелал ей прожить до 105 лет. Глава региона подчеркнул, что поэтому ему особенно приятно поздравить женщину со 106-летием.

«Сердечно поздравляю Анну Владимировну! Желаю здоровья, добра и благополучия. Низкий ей поклон!» — написал Вениамин Кондратьев.

Напомним, в прошлом месяце губернатор поздравил с днём рождения жителей Горячего Ключа и Сочи, участвовавших в ВОВ.