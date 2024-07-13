Вениамин Кондратьев поздравил со 106-летием жительницу Кубани, прошедшую ВОВ

По словам Кондратьева, Анна Николаева родилась в станице Зассовская Лабинского района, служила в Туапсе, а сейчас живёт в Сочи. В годы ВОВ женщина работала медсестрой в госпитале. Ветеран награждена орденом Отечественной войны II степени и юбилейными медалями. Кроме того, Анна Николаева стала матерью двух дочерей, бабушкой и прабабушкой.