Губернатор оценил готовность музея ВДВ в Воронеже

Губернатор Александр Гусев, врио главы Воронежа Сергей Петрин, заместитель председателя областного Правительства Олег Мосолов, региональный министр культуры Мария Мазур в сопровождении представителей подрядной организации посетили музей Воздушно-десантных войск, строительство которого завершилось в парке Победы.
Помещение музея состоит из трех зон: многофункциональный зал и экспозиционное пространство с вестибюльной группой на первом уровне и выставочный зал на подземном этаже, который уходит под землю на глубину 5 метров.
Сергей Петрин рассказал о трудностях, которые возникли при строительстве. Работы на объекте завершились позже намеченного срока — в начале июня.
— Сейчас музей сдан в эксплуатацию, завершены монтаж и настройка мультимедийного оборудования, закупка которого велась параллельно с возведением объекта. Установлены выставочные витрины, — доложил временно исполняющий обязанности мэра.
Первоначально планировалось сделать музей ВДВ подразделением центра военно-патриотического воспитания «Музей-диорама». Однако теперь решено передать объект на региональный уровень.
Для будущей экспозиции закупили больше 170 экспонатов. Посетители смогут увидеть здесь десантный шлем парашютиста образца 1935 года, макеты оружия и образцы формы разных лет и многое другое. В экспозиции также будут представлены более 100 предметов, часть которых передана в дар семьей известного командующего Воздушно-десантными войсками Василия Маргелова. Экспонаты разместят в витринах с макетами военной техники. По поручению губернатора Александра Гусева наполнение музея продолжится.
— В музей ещё предстоит вдохнуть историю и традиции ВДВ. Для этого необходимо взаимодействовать с командованием частей Воздушно-десантных войск и пригласить наших ветеранов и вместе с ними доработать композицию и наполнение стендов, — поручил Александр Гусев.
Губернатору показали работу зенитной установки и симулятора виртуальной реальности «Парашютист», представленных в музее ВДВ. По словам представителя фирмы-подрядчика, такие тренажеры используются в учебных центрах и кадетских корпусах Минобороны. В нашей стране их порядка 10 штук. С помощью симулятора любой, даже неподготовленный человек, сможет совершить прыжок с парашютом типа «крыло».
Гости также осмотрели прилегающую к музею территорию. Одноэтажное здание кольцеобразной формы с эксплуатируемой кровлей позволило сохранить площадь прогулочного пространства вокруг памятника «Воронеж — родина ВДВ», установленного здесь 14 лет назад. Напомним, на этом месте 2 августа 1930 года высадился первый в СССР воздушный десант в количестве двенадцати человек.
Сергей Петрин доложил, что сквер дополнительно озеленили деревьями и кустарниками, а также обновили пешеходную зону. Завершается обустройство проездов.
Александр Гусев поручил ко Дню Воздушно-десантных войск привести в порядок площадку, которая сейчас используется под строительный городок с техникой, занятой в ходе реконструкции улицы 60-ой Армии.