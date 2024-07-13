Губернатор оценил готовность музея ВДВ в Воронеже

Для будущей экспозиции закупили больше 170 экспонатов. Посетители смогут увидеть здесь десантный шлем парашютиста образца 1935 года, макеты оружия и образцы формы разных лет и многое другое. В экспозиции также будут представлены более 100 предметов, часть которых передана в дар семьей известного командующего Воздушно-десантными войсками Василия Маргелова. Экспонаты разместят в витринах с макетами военной техники. По поручению губернатора Александра Гусева наполнение музея продолжится.