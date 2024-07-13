Белорусские военные отправились на учения в Казахстан

Согласно замыслу совместных учений, которые названы «Вершина братства −2024», белорусский армейский спецназ пройдет полный курс боевой подготовки в горно-пустынной местности Казахстана.
«Военнослужащие ССО убывают в Казахстан для участия в совместном учении “Вершина братства-2024”.
Ведомство опубликовало фотографии, на которых видно, как белорусский воинский контингент завершает погрузку в ИЛ-76МД, чтобы вылететь в Казахстан.
Учение «Вершина братства-2024» пройдет на военном полигоне «Тактал» в одном из регионов Казахстана, с белорусской стороны в нем примут участие более 50 военнослужащих ССО.
В Беларуси в эти дни также проходят учения с участием иностранных военных, на неделе в страну прибыли военнослужащие Китайской Народной Республики для совместной антитеррористической тренировки.
Солдаты Народно-освободительной армии КНР и белорусские военные уже провели несколько тренировок в том числе антитеррористических близи западной границы Беларуси.
Китайские военные будут находиться в Беларуси до 19 июля.