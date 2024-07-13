Черногорский Высший суд оправдал обвиняемых в попытке путча россиян

Высший суд в Подгорице со второго раза оправдал всех фигурантов дела о подготовке госпереворота в день парламентских выборов в октябре 2016 года, сообщает черногорская газета Vijesti. В их числе двое граждан России: Владимир Попов и Эдуард Шишмаков.