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Радий Хабиров провел встречу с семьями погибших участников СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников СВО из Учалинского района. Об этом сообщает пресс-служба главы РБ.

Источник: Пресс-служба главы РБ

Встреча прошла сегодня с семьями погибших Рима Закирова, Артура Биргалина, Надипа Вагапова, Артура Юмагужина, Арслана Киреева и Рината Фаттахова.

Глава региона выразил соболезнования родителям, женам и детям погибших воинов и вручил ордена генерала Шаймуратова, которых бойцы удостоены посмертно за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.

«Ребята отдали свою жизнь за Родину. Каждый из них до конца выполнил свой долг. Это настоящие герои, и наша общая задача — беречь память о них, — сказал Радий Хабиров. — Вы воспитали настоящих мужчин, патриотов, защитников Отечества. Спасибо большое за ваших сыновей. Наша главная задача — помнить о них, увековечить их память, проявлять постоянную заботу, окружить вниманием родителей, их семьи и детей».

Радий Хабиров напомнил о программе оздоровления и реабилитации родителей погибших участников СВО, которая реализуется в Республиканском кардиоцентре.

Руководитель региона ответил на вопросы родителей и жен погибших участников СВО, которые касались социальных выплат, обучения и лечения детей, и дал ряд поручений.