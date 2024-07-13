Радий Хабиров провел встречу с семьями погибших участников СВО

Встреча прошла сегодня с семьями погибших Рима Закирова, Артура Биргалина, Надипа Вагапова, Артура Юмагужина, Арслана Киреева и Рината Фаттахова.
Глава региона выразил соболезнования родителям, женам и детям погибших воинов и вручил ордена генерала Шаймуратова, которых бойцы удостоены посмертно за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.
«Ребята отдали свою жизнь за Родину. Каждый из них до конца выполнил свой долг. Это настоящие герои, и наша общая задача — беречь память о них, — сказал Радий Хабиров. — Вы воспитали настоящих мужчин, патриотов, защитников Отечества. Спасибо большое за ваших сыновей. Наша главная задача — помнить о них, увековечить их память, проявлять постоянную заботу, окружить вниманием родителей, их семьи и детей».
Радий Хабиров напомнил о программе оздоровления и реабилитации родителей погибших участников СВО, которая реализуется в Республиканском кардиоцентре.
Руководитель региона ответил на вопросы родителей и жен погибших участников СВО, которые касались социальных выплат, обучения и лечения детей, и дал ряд поручений.