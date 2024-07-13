Региональные власти ликвидируют «Дирекцию по управлению активами Пермского края»

По данным сервиса Kartoteka.ru, ПКГУП «Дирекция по управлению активами Пермского края» учреждено в 1997 году, уставный капитал общества составляет 1,2 млн руб. Председателем ликвидационной комиссии назначена Ирина Безматерных. Учредителем предприятия указано региональное минимущество. Ранее ПКГУП называлось ГУП «Дирекция строящегося племрепродуктора “Добрянский”» и было зарегистрировано в Добрянке. В 2013 году ПКГУП было реорганизовано. Предприятие занималось разработкой и построением эффективных моделей и механизмов управления объектами недвижимого имущества, управлением, эксплуатацией и содержанием имущества, находящегося в собственности Пермского края. Дирекция также организовывала и проводила конкурсы и аукционы на право заключения договоров аренды недвижимого имущества, занималась инвестиционной деятельностью.