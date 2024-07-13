Беглов: Обновленная «Чернышевская» сможет принимать до 50 тысяч пассажиров в день

Обновленная станция метро «Чернышевская» начнет принимать больше пассажиров. После реконструкции на станции стало больше турникетов и эскалаторов, а входную зону сделали просторнее. Пропускная способность составит более 50 тысяч человек в день, заявил на открытии станции губернатор Александр Беглов.