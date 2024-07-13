Беглов: Обновленная «Чернышевская» сможет принимать до 50 тысяч пассажиров в день

Обновленная станция метро «Чернышевская» начнет принимать больше пассажиров. После реконструкции на станции стало больше турникетов и эскалаторов, а входную зону сделали просторнее. Пропускная способность составит более 50 тысяч человек в день, заявил на открытии станции губернатор Александр Беглов.
— Мы все помним, какие очереди собирались здесь в часы пик. Строители добавили шесть турникетов, их теперь 17, расширили вестибюль, но главное, вместо трех устаревших эскалаторов установили четыре новых, — отметил градоначальник.
По словам Беглова, открывшаяся станция стала определенным экзаменом для «Метростроя Северной столицы», ставшего главным подземным подрядчиком после банкротства компании «Метрострой». Нынешняя организация, заметил чиновник, доказала, что кризис в отрасли остался позади.
Параллельно с ремонтом внутри «Чернышевской» специалисты наводили порядок на территории вокруг здания вестибюля. Торговые павильоны оттуда убрали, а тротуар замостили.