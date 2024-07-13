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Беглов: Обновленная «Чернышевская» сможет принимать до 50 тысяч пассажиров в день

На станции расширили входную зону и добавили турникетов.

Источник: соцсети

Обновленная станция метро «Чернышевская» начнет принимать больше пассажиров. После реконструкции на станции стало больше турникетов и эскалаторов, а входную зону сделали просторнее. Пропускная способность составит более 50 тысяч человек в день, заявил на открытии станции губернатор Александр Беглов.

— Мы все помним, какие очереди собирались здесь в часы пик. Строители добавили шесть турникетов, их теперь 17, расширили вестибюль, но главное, вместо трех устаревших эскалаторов установили четыре новых, — отметил градоначальник.

По словам Беглова, открывшаяся станция стала определенным экзаменом для «Метростроя Северной столицы», ставшего главным подземным подрядчиком после банкротства компании «Метрострой». Нынешняя организация, заметил чиновник, доказала, что кризис в отрасли остался позади.

Параллельно с ремонтом внутри «Чернышевской» специалисты наводили порядок на территории вокруг здания вестибюля. Торговые павильоны оттуда убрали, а тротуар замостили.