Премьер Австралии призвал РФ «отступить» от защиты арестованных россиян

Предварительно, россиянка несколько лет служила рядовой в Вооруженных силах Австралии в должности техника по информационным системам. Отмечалось, что в один из отпусков она тайно совершила поездку в Россию. Оттуда женщина якобы попросила оставшегося дома мужа войти в ее рабочий аккаунт и переслать некие данные.