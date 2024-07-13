Глава Башкирии рассказал о создании общежития Учалинского колледжа.

«Учалинский колледж один из лучших колледжей республики, они выиграли программу “Профессионалитет”. Мастерские очень сильные, богато оснащенные. Не было общежития, и наши ребята уезжали то в Челябинск, то в другие территории, потому что жить негде. Мы договорились, вот сейчас спроектируем и в следующем году зайдем сюда с ремонтом. Объем работ здесь большой, где-то получается в 2026 году, 1 сентября, общежитие примет ребят», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос ИА «Башинформ».