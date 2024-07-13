Глава Башкирии рассказал о создании общежития Учалинского колледжа.

Учалинский горно-металлургический техникум создан в 1967 году. В 2014 году техникум переименован в Учалинский колледж горной промышленности. За годы работы колледжем подготовлено более 8 тысяч специалистов.
На сегодняшний день в колледже отсутствует общежитие и, соответственно, возможность привлекать абитуриентов из населенных пунктов Учалинского и других районов республики, а также регионов страны.
Сегодня в рамках рабочей поездки по Учалинскому району Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел здание учебного корпуса колледжа, которое планируют переоборудовать под общежитие для студентов — по предварительным подсчетам, на 145 мест. В октябре этого года должны завершиться проектные работы, и после этого планируется начать капитальный ремонт здания.
«Учалинский колледж один из лучших колледжей республики, они выиграли программу “Профессионалитет”. Мастерские очень сильные, богато оснащенные. Не было общежития, и наши ребята уезжали то в Челябинск, то в другие территории, потому что жить негде. Мы договорились, вот сейчас спроектируем и в следующем году зайдем сюда с ремонтом. Объем работ здесь большой, где-то получается в 2026 году, 1 сентября, общежитие примет ребят», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос ИА «Башинформ».
Директор колледжа Дмитрий Абдрахманов рассказал, что стратегическим партнером колледжа является Учалинский ГОК. Также, партнерские отношения налажены со всеми крупными горнодобывающими предприятиями, расположенными в Башкортостане и за его пределами. Благодаря такому партнерству за последнее время в колледже создана современная база по подготовке кадров для горнодобывающей промышленности. Создан учебный полигон и оснащен современным учебным и производственным оборудованием.
На полигоне смонтирован уникальный тренажерный учебный комплекс подземной буровой установки. Созданная база позволяет применять практико-ориентированные технологии обучения с элементами дуальной системы подготовки. В 2018 году в колледже созданы современные мастерские по направлению «Поварское, кондитерское дело». Мастерские оснащены по международным стандартами и позволяют готовить специалистов, соответствующих мировым требованиям.
В 2020 году создана современная мастерская по компетенции «Электрослесарь подземный», в мастерской смонтировано современное производственное оборудование, аналогичное тому, которое используется на реальном производстве.
Ежегодно из стен колледжа на рынок труда выходят порядка 200 человек. Особое внимание в колледже уделяется подготовке взрослого населения по «коротким» программам. Ежегодно по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в колледже обучается более 600 человек.