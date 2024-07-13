Александр Беглов оценил, как благоустраивают Жемчужный пляж

«Это яркий пример участия горожан в программе “Твой бюджет”, которая позволяет определять детали благоустройства. Два года назад жители обратились ко мне с просьбой сохранить Жемчужный пляж и организовать место отдыха. Статуса пляжа у него не было. Мы изменили планы по застройке береговой зоны, изменили трассировку строившейся дороги и, с учетом пожеланий жителей, сформировали проект благоустройства. Жемчужный пляж — это одна из составляющих нашего большого проекта “Водный каркас”. Мы открываем горожанам берег залива, превращаем набережные рек в прогулочные зоны и места отдыха. Уже преобразили 40 километров. В ближайшие годы благоустроим еще 60 километров», — отметил Александр Беглов.