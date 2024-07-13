Александр Беглов оценил, как благоустраивают Жемчужный пляж

Работы по благоустройству проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда». Проект находится на финальной стадии, завершение планируется на 1 августа.
На площади 13 тысяч квадратных метров обустроены новые дорожки, проведено озеленение, установлены навесы, столики с зонтиками, детская площадка с игровым оборудованием, лежаки и кабинки для переодевания. На благоустройство город выделил почти 50 миллионов рублей.
«Это яркий пример участия горожан в программе “Твой бюджет”, которая позволяет определять детали благоустройства. Два года назад жители обратились ко мне с просьбой сохранить Жемчужный пляж и организовать место отдыха. Статуса пляжа у него не было. Мы изменили планы по застройке береговой зоны, изменили трассировку строившейся дороги и, с учетом пожеланий жителей, сформировали проект благоустройства. Жемчужный пляж — это одна из составляющих нашего большого проекта “Водный каркас”. Мы открываем горожанам берег залива, превращаем набережные рек в прогулочные зоны и места отдыха. Уже преобразили 40 километров. В ближайшие годы благоустроим еще 60 километров», — отметил Александр Беглов.
Губернатор подчеркнул, что целью его визита было оценить, насколько проведенное благоустройство отвечает интересам жителей. Он поговорил с горожанами, выслушал их пожелания, в частности, касающиеся установки туалетов, и поставил задачу оперативно решить этот и другие вопросы.