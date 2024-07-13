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Белорусы смогут голосовать и избираться на выборах в России

Право участвовать в российских выборах может появиться у граждан Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

У граждан Республики Беларусь может появиться право участвовать в российских выборах. Соответствующих законопроект, как пишет sputnik.by, внесен в Государственную думу России.

«Граждане Республики Беларусь — граждане Союзного государства, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с федеральными законами», — говорится, как указывает названный источник, в проекте российского законопроекта.

Если этот закон будет принят, то белорусы получат право выбирать депутатов представительных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления.

Помимо этого, если закон будет принят, белорусы смогут выдвигать свои кандидатуры на соответствующих выборах и, следовательно, смогут быть избранными.