Глава ГУР пессимистично оценил перспективы ВСУ до конца года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов дал пессимистичную оценку ситуации для Вооруженных сил Украины (ВСУ) до конца года.
«Проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению», — сказал он в интервью изданию NV, отвечая на вопрос о возможности наступления российских войск с севера. При этом он дал понять, что не хочет развернуто отвечать на вопрос, чтобы «не спровоцировать панику».
Буданов признал, что до конца года ситуация для ВСУ будет сложной. «Я уже говорил кому-то из западной прессы: хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению», — подчеркнул он.
23 июня в интервью изданию The Philadelphia Inquirer Буданов также назвал ситуацию для украинской армии «довольно сложной» и сказал, что даже не рассчитывает на ее изменение в ближайшее время. По его словам, «так будет еще минимум месяц и легче не станет».
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко ранее также признал, что у ВСУ нет шансов на прорыв на поле боя в текущем году.