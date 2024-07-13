Премьер Грузии заявил, что отношения с США начнут улучшаться с начала 2025 года

ТБИЛИСИ, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что отношения с США существенно изменятся в лучшую сторону с начала следующего года.
«Мы хотим максимально углубить отношения с США, о чем мы не раз говорили. Мы с нашей стороны абсолютно открыты. Главное, чтобы мы увидели встречные шаги. Мы находимся в режиме ожидания. Мы уверены, что где-то к началу следующего года развитие отношений между Грузией и США существенно изменится [в лучшую сторону]», — сказал Кобахидзе грузинским журналистам.
Министерство обороны США 5 июля сообщило, что грузино-американские военные учения «Достойный партнер», запланированные на лето 2024 года, переносятся на неопределенный срок из-за пересмотра стратегических отношений. Минобороны США обосновало решение о переносе учений тем, что грузинские власти заявляли о попытках США и Запада открыть «второй фронт» для усиления давления на Россию в связи с ситуацией на Украине. Американская сторона утверждает, что такие заявления ложны. В связи с этим власти Соединенных Штатов решили, что сейчас неподходящее время для проведения полномасштабных военных учений в Грузии.