Премьер Грузии заявил, что отношения с США начнут улучшаться с начала 2025 года

Министерство обороны США 5 июля сообщило, что грузино-американские военные учения «Достойный партнер», запланированные на лето 2024 года, переносятся на неопределенный срок из-за пересмотра стратегических отношений. Минобороны США обосновало решение о переносе учений тем, что грузинские власти заявляли о попытках США и Запада открыть «второй фронт» для усиления давления на Россию в связи с ситуацией на Украине. Американская сторона утверждает, что такие заявления ложны. В связи с этим власти Соединенных Штатов решили, что сейчас неподходящее время для проведения полномасштабных военных учений в Грузии.