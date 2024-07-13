Французский премьер Атталь возглавит парламентскую фракцию Макрона

После завершившихся на прошлой неделе во Франции парламентских выборов глава кабмина страны Атталь, как полагается по традиции, подал Макрону прошение об отставке, но президент ее не принял, ссылаясь не необходимость обеспечить стабильность в стране. Позднее радиостанция Franceinfo сообщила со ссылкой на источники, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует 16 июля принять отставку премьер-министра Габриэля Атталя и его правительства по итогам заседания совета министров.