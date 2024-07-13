Французский премьер Атталь возглавит парламентскую фракцию Макрона

«Габриэль Атталь избран председателем группы “Возрождение” в (нижней палате парламента) Национальном собрании», — передает канал.
Премьера поддержали 84 из 98 депутатов, принявших участие во внутреннем голосовании. Атталь был единственным кандидатом на лидерство.
В пятницу телеканал BFMTV сообщал, что Атталь официально выдвинул свою кандидатуру на пост главы парламентской фракции партии Макрона «Возрождение».
После завершившихся на прошлой неделе во Франции парламентских выборов глава кабмина страны Атталь, как полагается по традиции, подал Макрону прошение об отставке, но президент ее не принял, ссылаясь не необходимость обеспечить стабильность в стране. Позднее радиостанция Franceinfo сообщила со ссылкой на источники, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует 16 июля принять отставку премьер-министра Габриэля Атталя и его правительства по итогам заседания совета министров.
На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых «Новый народный фронт» одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция «Вместе за республику» президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест. Правая партия «Национальное объединение» с союзниками из партии республиканцев получила 143 места.