Премьер-министр Казахстана поручил усилить борьбу с контрафактной продукцией

Заслушана проводимая работа министерств торговли и интеграции, финансов, промышленности и строительства, сельского хозяйства, а также мнения представителей НПП «Атамекен».
В Казахстане обязательной маркировке средствами идентификации подлежат табачные изделия, обувная продукция и с 1 июля текущего года — все лекарственные средства.
По данным Министерства торговли и интеграции, после введения обязательной маркировки табачных изделий обеспечен рост поступления акцизов по всем видам табачных изделий на 25%. Помимо этого, увеличилась возможность выявления контрафактной продукции.
Так, с 2022 года по 1 квартал 2024-го в стране изъято нелегальной табачной продукции на 15 млрд тенге.
При этом поступления НДС и таможенных пошлин от импортированной обувной продукции выросли на 293%: с 7,8 млрд тенге в 2021 году до 30,7 млрд тенге в 2023-ом.
Обсуждены планы по дальнейшему введению маркировки на другие группы товаров, реализация которых, согласно прогнозам на ближайшие 5 лет, позволит дополнительно снизить теневой оборот на 926 млрд тенге; долю наблюдаемой экономики увеличить на 23%; поступления в бюджет — на 270 млрд тенге.
«Мы однозначно должны идти к “обелению” экономики, полной прослеживаемости и прозрачности нашего рынка. При этом интересы бизнеса должны быть учтены. Необходимо разработать конкретный график и сроки перехода на маркировку товаров на среднесрочную перспективу. Предприниматели должны знать, что их ждет в ближайшем будущем. Если по отдельным группам товаров мы начнем “проседать”, нужно проработать для наших производителей дополнительные меры государственной поддержки».
По итогам совещания глава правительства поручил профильным министерствам усилить меры по выявлению контрафактной продукции, а также проработать вопросы ввода обязательной маркировки товарных групп по завершенным пилотным проектам и законодательного закрепления единого каталога товаров для обеспечения достоверного и оперативного мониторинга цен.