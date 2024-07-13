Премьер-министр Казахстана поручил усилить борьбу с контрафактной продукцией

«Мы однозначно должны идти к “обелению” экономики, полной прослеживаемости и прозрачности нашего рынка. При этом интересы бизнеса должны быть учтены. Необходимо разработать конкретный график и сроки перехода на маркировку товаров на среднесрочную перспективу. Предприниматели должны знать, что их ждет в ближайшем будущем. Если по отдельным группам товаров мы начнем “проседать”, нужно проработать для наших производителей дополнительные меры государственной поддержки».