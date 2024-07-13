Желающий стать президентом Молдавии экс-генпрокурор встретится с оппозицией

В понедельник лидер социалистов Молдавии Игорь Додон заявил, что его партия готова выдвинуть Стояногло в президенты, предложив его оппозиции в качестве единого беспартийного кандидата. Политик предложил другим оппозиционным лидерам встретиться в среду, 10 июля, и обсудить кандидатуру Стояногло как единую от оппозиции.
«Некоторые сегодняшние контакты с коллегами по оппозиции дают основание полагать, что далеко не все из них готовы к такому немедленному разговору в расширенном формате. Многим из них еще требуется время для осмысления складывающейся ситуации… Предлагаю использовать ближайшие дни и недели для двусторонних контактов и встреч. Как это, собственно, и предложили некоторые лидеры оппозиции», — написал Стояногло.
По его словам, теория о выдвижении единого кандидата в президента от оппозиции становится реальностью на практике. При этом он полагает, что в будущем стоило бы провести встречу представителям оппозиционных политических сил.
«Согласитесь, такая встреча назрела давно. И не только в контексте выдвижения единого кандидата, но и для возможного определения общей стратегии действий в период предвыборной кампании. Это касается и сближения наших подходов в отношении готовящегося референдума, и в консолидации усилий по компетентной защите демократического выбора наших избирателей», — считает Стояногло.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
Стояногло был отстранен от должности в октябре 2021 года из-за обвинений в превышении полномочий. В мае 2023 года высший совет прокуроров вынес решение об отставке Стояногло, в сентябре соответствующий указ подписала президент Молдавии Майя Санду. Депутаты оппозиционной Партии коммунистов обратились в Конституционный суд (КС) с просьбой проверить конституционность указа, а также приостановить его действие. На заседании от 16 ноября 2023 года КС отклонил ходатайство парламентариев, а 21 ноября подтвердил свое предыдущее решение. Двадцать восьмого февраля Стояногло был оправдан судом первой инстанции.
Задержание Стояногло произошло после его брифинга, на котором он заявил, что генпрокуратура намеревалась привлечь к ответственности всех членов правительства, которые в 2014—2015 годах допустили незаконный вывод средств из банковской системы. Тогда нынешняя глава республики Санду была министром образования. В мае 2023 года Высший совет прокуроров вынес решение об отставке Стояногло, а в сентябре соответствующий указ подписала Санду. Сам экс-генпрокурор ранее неоднократно называл обвинения «местью со стороны президента». При этом он выиграл дело в Европейском суде по правам человека.