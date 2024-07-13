Нобелевские лауреаты призвали Россию и Украину к прекращению огня

Поддержали обращение также Андрей Гейм (премия по физике в 2010 году за новаторские эксперименты, касающиеся двумерного материала графена), Роджер Пенроуз (премия по физике в 2020 году за открытие надежной связи между образованием черных дыр и общей теорией относительности), Светлана Алексиевич (премия по литературе в 2015 году «за полифонические произведения, памятник страданию и мужеству в наше время»), Карлуш Белу (премия мира в 1996 году за работу по справедливому и мирному урегулированию конфликта в Восточном Тиморе), Ричард Робертс (премия по медицине 1993 года за открытие расщепленных генов) и другие.