Мэр Краснодара поручил до августа достроить школу на Генерала Брусилова

Напомним, в Краснодаре построили школу в Восточно-Кругликовском микрорайоне. На пришкольной территории можно будет сыграть в волейбол, баскетбол и мини-футбол, а также позаниматься гимнастикой. Кроме того, оборудовали площадку для прыжков в длину и беговую «стометровку».