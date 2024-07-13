Мэр Краснодара поручил до августа достроить школу на Генерала Брусилова

Строящаяся школа на 1550 мест готова уже на 90%. В ней заканчиваются отделочные работы, рабочие монтируют слаботочные системы и подвесные потолки. Кроме того, идет благоустройство территории.
Евгений Наумов поручил к началу августа закончить все строительные работы. Для этого уже сейчас следует начинать подготовку к оснащению учебных классов и уборку помещений.
Напомним, в Краснодаре построили школу в Восточно-Кругликовском микрорайоне. На пришкольной территории можно будет сыграть в волейбол, баскетбол и мини-футбол, а также позаниматься гимнастикой. Кроме того, оборудовали площадку для прыжков в длину и беговую «стометровку».
Мы писали, в Краснодаре на улице Батуринской достраивают школу на 1550 мест. Учебное учреждение в Прикубанском округе возводят по нацпроекту «Образование». Готовность объекта составляет 98%. Планируется, что 1 сентября новая трехэтажная школа примет своих первых учеников.