Песков заявил, что Путин на должном уровне защищен от угроз Киева

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Безопасность президента РФ Владимира Путина обеспечивается на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков изданию Shot.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова главы ГУР Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о попытках покушений на российского лидера.
«Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», — подчеркнул Песков.