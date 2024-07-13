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Песков заявил, что Путин на должном уровне защищен от угроз Киева

Все эти угрозы очевидны, отметил пресс-секретарь главы государства.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Безопасность президента РФ Владимира Путина обеспечивается на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков изданию Shot.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова главы ГУР Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о попытках покушений на российского лидера.

«Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», — подчеркнул Песков.

Путин Владимир