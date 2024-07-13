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Вице-губернатор Петербурга Пиотровский проведет прямую линию с горожанами

Вице-губернатор Борис Пиотровский проведет прямую линию с жителями Санкт-Петербурга 18 июля в 20:00.

Пиотровский руководит работой следующих городских органов власти: комитет по культуре, комитет по физической культуре и спорту, комитет по развитию туризма, комитет по печати и взаимодействию со СМИ, управление внутренней политики администрации губернатора, а также отдел по связям с религиозными объединениями администрации губернатора.

Задать вопросы предлагают на странице вице-губернатора в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону 246−79−49. Присоединиться к трансляции можно в соцсетях в группе правительства или включив телеканал «Санкт-Петербург».