Вице-губернатор Петербурга Пиотровский проведет прямую линию с горожанами

Пиотровский руководит работой следующих городских органов власти: комитет по культуре, комитет по физической культуре и спорту, комитет по развитию туризма, комитет по печати и взаимодействию со СМИ, управление внутренней политики администрации губернатора, а также отдел по связям с религиозными объединениями администрации губернатора.