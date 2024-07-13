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Bloomberg: Орбан заявил на саммите НАТО, что Киеву не следует вступать в альянс

По данным агентства, премьер-министр Венгрии также отказался внести свою долю в военную помощь Украине.

Источник: AP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО заявил, что Украине не стоит вступать в альянс. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, Орбан на саммите в Вашингтоне не только отказался внести свою долю в военную помощь Киеву, но и заявил, что Украине вообще «не следует вступать в НАТО».

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто указал, что вступление Украины в альянс сейчас представляется нереальным.

В итоговой декларации саммита, который проходил с 9 по 11 июля, лидеры стран альянса заверили, что продолжат поддерживать Украину «на необратимом пути к полной евро-атлантической интеграции, включающей членство в НАТО». В то же время они сообщили, что направят Украине «приглашение присоединиться к альянсу, когда союзники достигнут согласия и будут выполнены условия» для вступления.

НАТО