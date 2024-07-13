Bloomberg: Орбан заявил на саммите НАТО, что Киеву не следует вступать в альянс

В итоговой декларации саммита, который проходил с 9 по 11 июля, лидеры стран альянса заверили, что продолжат поддерживать Украину «на необратимом пути к полной евро-атлантической интеграции, включающей членство в НАТО». В то же время они сообщили, что направят Украине «приглашение присоединиться к альянсу, когда союзники достигнут согласия и будут выполнены условия» для вступления.