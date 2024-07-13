«Слабость перед Путиным». В Киеве отреагировали на решение лидеров НАТО

«Лидеры НАТО, обещая Украине помощь, одновременно демонстрировали слабость перед Путиным. <…> Относилось это прежде всего к вопросу официального приглашения нашей стране присоединиться к альянсу», — говорится в материале.
Там также утверждается, что у киевского режима есть все основания испытывать от Вашингтонского саммита неудовлетворение. Для Украины приглашение означало бы не только то, что предложения Путина не имеют силы, но и значительное усиление ее переговорной позиции на будущих переговорах, поясняет автор статьи.
«Не уступая давлению украинцев и союзников, опасаясь вовлеченности НАТО в прямое вооруженное столкновение с Россией, Белый дом и Бундесканцлерамт готовы были лишь предложить Украине “мост” к членству, предоставить “конкретные шаги” для вступления в альянс и “сильный пакет поддержки”», — резюмируется в статье.
Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит «непосредственной военной угрозы» со стороны Москвы.
В начале июля министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.