Родителям двух и более детей установят ежегодную выплату.

Закон предусматривает установление ежегодной денежной выплаты гражданам, имеющим двух и более детей в возрасте до 18 лет (если они обучаются очно в учебных заведениях, то до 23 лет). Размер среднедушевого дохода семьи, претендующей на выплату, не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе проживания. Кроме того, гражданин, претендующий на получение выплаты, не должен иметь задолженность по уплате алиментов.