Родителям двух и более детей установят ежегодную выплату.

Президент России подписал федеральный закон «О ежегодной семейной выплате гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей». Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает установление ежегодной денежной выплаты гражданам, имеющим двух и более детей в возрасте до 18 лет (если они обучаются очно в учебных заведениях, то до 23 лет). Размер среднедушевого дохода семьи, претендующей на выплату, не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе проживания. Кроме того, гражданин, претендующий на получение выплаты, не должен иметь задолженность по уплате алиментов.
Размер выплаты определяется как разница между суммой расчетного исчисленного без применения других налоговых вычетов НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%.
Порядок и условия осуществления выплаты, в том числе перечень видов доходов и перечень движимого и недвижимого имущества, которые учитываются при определении права на получение выплаты, перечень документов и сведений, необходимых для ее назначения, будут установлены правительством РФ. Средства на осуществление выплаты будут переданы территориальным органам Социального фонда РФ. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.