Беглов: Петербург набирает темп по открытию новых станций метро

13 июля для петербуржцев открыли долгожданную станцию метро «Чернышевская», которую полтора года реконструировали. Станция стала «гостеприимнее»: число турникетов увеличили, а эскалаторов стало четыре вместо трех, так что принимать «Чернышевская» сможет гораздо больше пассажиров. Человеческие пробки в часы пик теперь тоже останутся в прошлом.
На открытии станции губернатор Александр Беглов отметил, что все технические новинки тут отечественные. Эскалаторы, к примеру, сделаны на собственном предприятии «Метростроя Северной столицы» («МССС»). Цифровые экраны в кассовой зоне — тоже. И вообще «МССС» успешно сдал эдакий экзамен, показав себя достойным подземным подрядчиком и справившись с реконструкцией станции. Беглов выразил уверенность в том, что отрасль метростроения в Петербурге окончательно выбралась из кризиса, в котором оказалась из-за банкротства предыдущего подрядчика, компании «Метрострой». И заметил, что город набирает темп по открытию новых линий и станций.
— Сейчас для строительства метро в Петербурге есть все: люди, опыт, поддержка федерального центра и лично президента. Объем работ и их скорость будут только нарастать, — подчеркнул губернатор.
Удалось наладить и ситуацию с оборудованием. Вместо заграничных горнопроходческих щитов в подземку скоро приедут отечественные. Своя альтернатива прямо сейчас собирается в цехах Обуховского завода, а на работу в перегонные тоннели щиты выйдут в начале 2025 года.
Нарастающий темп строительства и открытий станций — тоже не для красного словца сказано. До конца 2024 года в Петербурге действительно достроят сразу три станции. На Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии откроется «Горный институт», соседняя «Театральная» начнет работать на прогон, а на новой Красносельско-Калининской (коричневой) ветке достроят «Путиловскую» и «Юго-Западную». Прямо сейчас специалисты работают над сложнейшим этапом: сооружают пересадочный узел с «Путиловской» на «Кировский завод».
«Горный институт» заработает в техническом режиме уже в сентябре. Там завершились работы по укладке гранита и мрамора, монтажу декоративных панно, устройству служебных помещений. На пешеходном переходе и вестибюле осталось выполнить 30 процентов работ, а эскалаторное оборудование уже проходит пусконаладочный этап.
На упомянутых станциях работа не закончится.
— Приоритетной задачей станет разработка проектной и рабочей документации для дальнейшего строительства метрополитена, — добавил Александр Беглов.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
Ремонтную эстафету «Чернышевской» с июня подхватили «Удельная» и «Фрунзенская». По словам начальника метрополитена Евгения Козина, «Удельной» проведут капремонт без замены эскалаторов. А вот «Фрунзенской» пройдет через масштабную реконструкцию.
— Предстоит много работы по устройству единого диспетчерского центра над вестибюлем станции. Сейчас у нас пять линий метро, но мы построим единый центр с перспективой под полноценные восемь линий, — отметил Козин.
Вовсю идут работы и на коричневой линии, но в сторону будущей станции «Обводный канал-2». Туда уже запустили два механизированных комплекса. Им предстоит пройти еще три станции, помимо упомянутой: «Броневую», «Заставскую» и «Боровую», всего около семи километров. Впереди также разработка документации по участку линии от «Юго-Западной» до «Сосновой Поляны».
Успешно влился в тестовую работу двухпутный щит «Надежда», скоро он начнет трудиться на участке от «Беговой» до «Каменки» через станцию «Богатырская». С «Каменкой» в перспективе связано немало работы, поскольку она будет служить пересадочной станцией с зеленой на фиолетовую линию, а именно на станцию «Шуваловский проспект».
Всего на развитие метро в Петербурге заложена около 90 млрд рублей.