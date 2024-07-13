Беглов: Петербург набирает темп по открытию новых станций метро

На открытии станции губернатор Александр Беглов отметил, что все технические новинки тут отечественные. Эскалаторы, к примеру, сделаны на собственном предприятии «Метростроя Северной столицы» («МССС»). Цифровые экраны в кассовой зоне — тоже. И вообще «МССС» успешно сдал эдакий экзамен, показав себя достойным подземным подрядчиком и справившись с реконструкцией станции. Беглов выразил уверенность в том, что отрасль метростроения в Петербурге окончательно выбралась из кризиса, в котором оказалась из-за банкротства предыдущего подрядчика, компании «Метрострой». И заметил, что город набирает темп по открытию новых линий и станций.