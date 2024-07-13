Лукашенко приехал на южную границу Беларуси

«Место дислокации — южная граница. Здесь сегодня главнокомандующий».
На юге Беларусь граничит с Украиной, о напряженной обстановке на этом участке границы белорусский лидер в последнее время говорил неоднократно. Так, 2 июля, накануне Дня Независимости Лукашенко сообщил, что из-за ситуации вокруг страны белорусские пограничники и военные были переведены на усиленный вариант несения службы, а на западном и южном направлении было перекрыто движение вероятного противника.
«Пограничники переведены на усиленную охрану границы, развернуты Силы спецопераций», — описал президент ситуацию на рубежах. Кроме этого, на позиции были выведены «Искандеры» и «Полонезы».
Позже замначальника Генштаба Вооруженных Сил республики Владимир Куприянюк во время брифинга сообщил, что в непосредственной близости от границы с Беларусью украинские военные разместили свои спецподразделения. Это может оцениваться только как один из этапов для подготовки заброски диверсантов на белорусскую территорию.