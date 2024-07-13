Парламент Молдовы работает с нарушением законов

Promo-LEX подчеркивает, что документы по проектам нормативных актов должны быть опубликованы заблаговременно, до заседания парламента, чтобы обеспечить прозрачность и доступность рассматриваемых проектов.
Эксперты также обратили внимание, что повестка заседания была изменена на 180%. В духе консенсуса между парламентским большинством и оппозицией одобрены только три законопроекта. Принятые на голосование акты касались социальной сферы, ратификации кредитного соглашения и внесения поправок в Кодекс правонарушений (пассивная избирательная коррупция).
«Пленарное заседание было омрачено инцидентом, в ходе которого депутаты обрызгали друг друга водой. Такое поведение неприемлемо и нарушает правила поведения депутата. Ни председатель парламента Игорь Гросу, которого в тот момент не было в зале, ни вице-председатель парламента Дойна Герман не отреагировали на произошедшее. Напомним, что председатель парламента, а в его отсутствие — председательствующий на заседании, несут ответственность за нормальное проведение пленарного заседания. В случае нарушения регламента он может призвать палату к порядку и наложить взыскание», — напомнили правозащитники.
Promo-LEX также напомнил депутатам об обязанности присутствовать на пленарных заседаниях. По данным экспертов Ассоциации, хотя в начале заседания присутствовал 91 из 100 депутатов, с 19.00 они начали покидать зал заседаний. После этого времени на голосование было вынесено не менее четырех законопроектов. В процедуре голосования по последнему обсуждаемому законопроекту участвовали только 69 депутатов.