Парламент Молдовы работает с нарушением законов

«Пленарное заседание было омрачено инцидентом, в ходе которого депутаты обрызгали друг друга водой. Такое поведение неприемлемо и нарушает правила поведения депутата. Ни председатель парламента Игорь Гросу, которого в тот момент не было в зале, ни вице-председатель парламента Дойна Герман не отреагировали на произошедшее. Напомним, что председатель парламента, а в его отсутствие — председательствующий на заседании, несут ответственность за нормальное проведение пленарного заседания. В случае нарушения регламента он может призвать палату к порядку и наложить взыскание», — напомнили правозащитники.