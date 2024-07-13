Ричмонд
+24°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский прокомментировал оговорку Байдена на саммите НАТО

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал забыть оговорку президента США Джо Байдена, который на саммите НАТО в Вашингтоне назвал его Путиным, пишет The Irish Times.

Источник: РИА "Новости"

«Это ошибка. Я думаю, что Соединенные Штаты оказали большую поддержку украинцам. Мы можем забыть некоторые ошибки, я так думаю», — сказал он во время визита в Ирландию.

Байден в ходе одного из мероприятий на саммите НАТО в Вашингтоне обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. На состоявшейся вслед за этим пресс-конференции он назвал вице-президента США Камалу Харрис «вице-президентом Трампом».

Байден Джо