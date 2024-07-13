«Это ошибка. Я думаю, что Соединенные Штаты оказали большую поддержку украинцам. Мы можем забыть некоторые ошибки, я так думаю», — сказал он во время визита в Ирландию.
Байден в ходе одного из мероприятий на саммите НАТО в Вашингтоне обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. На состоявшейся вслед за этим пресс-конференции он назвал вице-президента США Камалу Харрис «вице-президентом Трампом».
Зеленский прокомментировал оговорку Байдена на саммите НАТО
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал забыть оговорку президента США Джо Байдена, который на саммите НАТО в Вашингтоне назвал его Путиным, пишет The Irish Times.
«Это ошибка. Я думаю, что Соединенные Штаты оказали большую поддержку украинцам. Мы можем забыть некоторые ошибки, я так думаю», — сказал он во время визита в Ирландию.