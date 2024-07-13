В Молдавии рассказали об ожиданиях от председательства в Совете Европы

«В следующем году мы отметим 30 лет со дня вступления нашей страны в Совет Европы. Юбилей совпадет со вступлением Молдавии во второй раз на пост председателя Комитета министров Совета Европы, который она проведет с ноября 2025 года по май 2026 года. Это председательство, бесспорно, обеспечит возможность повысить известность Молдавии как на европейском, так и на международном уровне», — заявила Кужбэ в эфире радио Moldova.
По ее словам, это также будет способствовать повышению авторитета Совета Европы в Молдавии среди граждан.
«Они узнают о приоритетах Молдавии во время действия этого мандата и будут иметь возможность следить через средства массовой информации за всеми событиями, которые мы организуем в рамках осуществления этого мандата», — добавила Кужбэ.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.