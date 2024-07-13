Полковник запаса Хатылев: Польша не имеет права сбивать российские ракеты

«Они могут сбить, по всем законам, при нарушении их государственной границы. То есть самолёт-нарушитель или ракету, нарушителя границы Польши. Вот тогда они имеют право чего-то сбивать. Если ракета будет летать в воздушном пространстве Украины, которая существует в международном сообществе, то Польша не имеет право ничего сбивать. Есть международные законы, есть конвенции», — подчеркнул эксперт.