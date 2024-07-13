Байден вновь позволил себе оскорбить Путина

«Когда этот мясник Путин, которого я давно знаю, вторгся на Украину, вот что сказал Трамп. Я это не выдумываю. Он назвал его гением, сказал, что это замечательно».
Но вместо этого, добавил президент, предпочитают говорить о том, как он путает имена.
Затем последовал еще один выпад в адрес Трампа.
«Ни один уважающий себя президент США никогда, никогда не будет собачонкой Путина, как этот парень», — сказал Байден.
Говоря о Путине, американский президент давно не стесняется в выражениях. На днях на пресс-конференции по итогам саммита НАТО он оскорбил российского лидера, заявив, что «самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни», потому что «безумный убийца пошел маршем».
Сам Путин уже отвечал на хамские высказывания Байдена поговоркой «кто как обзывается, тот так и называется». А в феврале российский президент заявил, что Байден в Белом доме предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что он более опытный и прогнозируемый политик.