Байден вновь позволил себе оскорбить Путина

Сам Путин уже отвечал на хамские высказывания Байдена поговоркой «кто как обзывается, тот так и называется». А в феврале российский президент заявил, что Байден в Белом доме предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что он более опытный и прогнозируемый политик.