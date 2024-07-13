Песков заявил, что защита Путина от угроз Киева обеспечена на должном уровне

Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов рассказал, что Киев совершал неудачные попытки покушений на президента России Владимира Путина. Никаких подробностей Буданов не привел. Однако это уже не первый раз, когда руководитель украинской разведки заявляет о покушении на главу РФ. Российские власти лишь единожды с начала спецоперации сообщили о попытке покушения на Путина. Ей назвали атаку украинских беспилотников на Кремль в мае 2023 года.