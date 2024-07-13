Ранее сообщалось, что в ФРГ рассказали о сокрытии властями подробностей подрыва «Северных потоков». По его словам, если бы появился намек на причастность к этому Киева, это стало бы скандалом для Германии и Европы, а поддержка Украины «вряд ли была бы возможна».