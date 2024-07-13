Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Достигли точки невозврата». На Западе неожиданно высказались об СВО

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Спецоперация достигла поворотного момента, когда ВСУ не могут избежать поражения, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Источник: © РИА Новости

«Ситуация на Украине ухудшается гораздо быстрее, чем люди думают, но мы уже очень близки к этому и, возможно, даже достигли точки невозврата», — отметил он.

По словам эксперта, украинские войска находятся на пределе своих возможностей. Меркурис пояснил, что ВСУ испытывают нехватку живой силы и теряют способность продолжать боевые действия.

«Это знаменует собой последний этап специальной военной операции, которая приведет нас к окончательному поражению Украины и победе России», — резюмировал он.

В начале июля министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.