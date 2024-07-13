«Ситуация на Украине ухудшается гораздо быстрее, чем люди думают, но мы уже очень близки к этому и, возможно, даже достигли точки невозврата», — отметил он.
По словам эксперта, украинские войска находятся на пределе своих возможностей. Меркурис пояснил, что ВСУ испытывают нехватку живой силы и теряют способность продолжать боевые действия.
«Это знаменует собой последний этап специальной военной операции, которая приведет нас к окончательному поражению Украины и победе России», — резюмировал он.
В начале июля министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.