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Захарова: Швеция не имеет «ни права, ни воли» возражать США по «Северным потокам»

Официальный представитель МИД РФ отмтеила, что речь идет о международном сговоре с целью сокрытия теракта.

Источник: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Причина завершения Швецией расследования теракта в отношении «Северных потоков» заключается в том, что у Стокгольма нет «ни права, ни воли» возражать США, которые стали главным бенефициаром произошедшего. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Напомню, преступление совершено в особой экономической зоне Швеции. И причина такой правовой апатии в том, что главный бенефициар теракта — администрация [президента США Джо] Байдена, который и не скрывал соответствующих планов. Возражать Штатам Стокгольм не имеет ни права, ни воли. По сути, речь идет о международном сговоре с целью сокрытия тяжкого преступления — теракта. И Стокгольму отведена соответствующая роль в этой круговой поруке», — отметила дипломат.

дипломатия