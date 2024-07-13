Захарова: Швеция не имеет «ни права, ни воли» возражать США по «Северным потокам»

«Напомню, преступление совершено в особой экономической зоне Швеции. И причина такой правовой апатии в том, что главный бенефициар теракта — администрация [президента США Джо] Байдена, который и не скрывал соответствующих планов. Возражать Штатам Стокгольм не имеет ни права, ни воли. По сути, речь идет о международном сговоре с целью сокрытия тяжкого преступления — теракта. И Стокгольму отведена соответствующая роль в этой круговой поруке», — отметила дипломат.