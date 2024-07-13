Американский сенатор призвал демократов прекратить придираться к Байдену

«Да, я знаю: Байден стар, склонен к оговоркам, ходит скованно и провел ужасные дебаты с Трампом. Но я также знаю, что президентские выборы — это не развлекательное соревнование. Они не начинаются и не заканчиваются 90-минутными дебатами. Хватит! Байден, может быть, неидеальный кандидат, но он будет кандидатом, и ему следует быть кандидатом… Для демократов настало время прекратить пререкаться и придираться», — написал он в авторской статье для газеты New York Times.
Сандерс отметил, что не согласен с рядом политических решений Байдена, однако, по его словам, сторонники президента могут с гордостью говорить о его реальных достижениях и им нет нужды оправдывать своего кандидата, как вынуждены сторонники соперника Байдена в президентской гонке — республиканца и экс-президента США Дональда Трампа. Сенатор перечислил «послужной список» Байдена, отметив, что Байден должен победить на выборах ради «детей и будущих поколений» американцев.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.